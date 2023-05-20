Sokakta ağızlarındaki pisliği kustular! Muhaliflerden depremzedelere akıl almaz hakaretler!
Depremzedeleri hedef alan nefret ve hakaret yüklü ifadeler sokağa taştı. Sokak röportajı esnasında mikrofon uzatılan muhalifler depremzedelere akıl almaz sözler savurdu.
Depremzedeleri hedef alan nefret ve hakaret yüklü ifadeler sokağa taştı. Sokak röportajı esnasında mikrofon uzatılan muhalifler depremzelere akıl alamz sözler savurdu.
Kılıçdaroğlu destekçileri daha önce sosyal medyada da depremzedelere ağır hakaretlerde bulunmuştu.