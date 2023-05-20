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Gündem Sokakta ağızlarındaki pisliği kustular! Muhaliflerden depremzedelere akıl almaz hakaretler!
Gündem

Sokakta ağızlarındaki pisliği kustular! Muhaliflerden depremzedelere akıl almaz hakaretler!

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:10:00 - 2023-05-20 13:11:22

Depremzedeleri hedef alan nefret ve hakaret yüklü ifadeler sokağa taştı. Sokak röportajı esnasında mikrofon uzatılan muhalifler depremzedelere akıl almaz sözler savurdu.

Depremzedeleri hedef alan nefret ve hakaret yüklü ifadeler sokağa taştı. Sokak röportajı esnasında mikrofon uzatılan muhalifler depremzelere akıl alamz sözler savurdu.

Kılıçdaroğlu destekçileri daha önce sosyal medyada da depremzedelere ağır hakaretlerde bulunmuştu.

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