  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış Çocuklarınızın çantasını hemen kontrol edin! Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme! Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar Trump'tan 'Hastaysan öl' kesintisi Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...
Gündem Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde üç dönemdir halkın büyük teveccühüyle seçilen AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Güneş, bu kez kültürel değerlerimizle kavgalı azınlık zihniyetin hedefi oldu. Başkan Güneş’in yöresel kıyafetli fotoğrafını paylaşan İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz isimli şahıs, "Bu şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir yoksa ahırında inek sağmak mıdır?" diyerek hem Anadolu kadınının asaletine hem de milletin hür iradesine dil uzattı.

Eskişehir'de fitili ateşlenen bu aşağılık saldırıya karşı yurdun dört bir yanından tepki yağarken, en anlamlı destek Muğla'dan geldi. Muğla Gazetesi bünyesinde çalışan kadın basın mensupları, yöresel şalvarlarını ve başörtülerini kuşanarak mesaiye başladı. "İnsanlar nasıl giyindiğiyle değil, milletine nasıl hizmet ettiğiyle değerlendirilmelidir" mesajı veren gazeteciler, Anadolu irfanını ve şalvarı "geri kalmışlık" sanan batı uşağı zihniyete adeta ders verdi. Haber servisinden sayfa tasarımına kadar tüm günü geleneksel kıyafetleriyle geçiren Muğlalı kalemler, milli değerlerin savunucusu olduklarını tüm dünyaya ilan etti.

 

Muğla’da yayın yapan Muğla Gazetesi’nde görev yapan kadın gazeteciler, dayanışma mesajı vermek amacıyla iş yerlerine Muğla’nın yöresel kıyafetleriyle geldi. Gün boyunca geleneksel giysileriyle mesai yapan gazeteciler, bu sembolik duruşla hem kadın dayanışmasına, hem de demokratik iradeye sahip çıktıklarını ifade etti.

 

Muğlalı kadın gazeteciler bu desteğin herhangi bir siyasi kimlikten öte, kadın onuruna ve seçilmiş iradeye sahip çıkma anlamı taşıdığını belirtirken, Muğla Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Elvan Göçer, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Güneş’e yapılan sözlü hakaretin biz de karşısında olduğumuzu ifade etmek için Muğla Gazetesi kadın çalışanlarımızla beraber kendisine destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hakarete çok büyük tepki gösterdi. Sayın Başkanı ve beraberindeki 100 kadını yerel kıyafetleriyle beraber grup toplantısına çağırdı. Muğla’dan biz de kendilerine destek olmak istiyoruz. Dili, dini, mezhebi, yaptığı iş her ne olursa olsun, kadına doğru yapılan her türlü hakaretin ve şiddetin karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Muğla’dan Zeynep Başkan’a sevgi ve selamlar" dedi.

 

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!
BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Gündem

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!
Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!

Siyaset

Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!

Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş
Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş

Gündem

Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş TBMM’de… Güneş: Milletimizin gururuna dokundu
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş TBMM’de… Güneş: Milletimizin gururuna dokundu

Siyaset

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş TBMM’de… Güneş: Milletimizin gururuna dokundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alp

Süslü püslü olmasın. Orijinal Anadolu samimi, doğru olsun. 3 oyu fazla olsun.
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23