Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir'de fitili ateşlenen bu aşağılık saldırıya karşı yurdun dört bir yanından tepki yağarken, en anlamlı destek Muğla'dan geldi. Muğla Gazetesi bünyesinde çalışan kadın basın mensupları, yöresel şalvarlarını ve başörtülerini kuşanarak mesaiye başladı. "İnsanlar nasıl giyindiğiyle değil, milletine nasıl hizmet ettiğiyle değerlendirilmelidir" mesajı veren gazeteciler, Anadolu irfanını ve şalvarı "geri kalmışlık" sanan batı uşağı zihniyete adeta ders verdi. Haber servisinden sayfa tasarımına kadar tüm günü geleneksel kıyafetleriyle geçiren Muğlalı kalemler, milli değerlerin savunucusu olduklarını tüm dünyaya ilan etti.

Muğla’da yayın yapan Muğla Gazetesi’nde görev yapan kadın gazeteciler, dayanışma mesajı vermek amacıyla iş yerlerine Muğla’nın yöresel kıyafetleriyle geldi. Gün boyunca geleneksel giysileriyle mesai yapan gazeteciler, bu sembolik duruşla hem kadın dayanışmasına, hem de demokratik iradeye sahip çıktıklarını ifade etti.

Muğlalı kadın gazeteciler bu desteğin herhangi bir siyasi kimlikten öte, kadın onuruna ve seçilmiş iradeye sahip çıkma anlamı taşıdığını belirtirken, Muğla Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Elvan Göçer, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Güneş’e yapılan sözlü hakaretin biz de karşısında olduğumuzu ifade etmek için Muğla Gazetesi kadın çalışanlarımızla beraber kendisine destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hakarete çok büyük tepki gösterdi. Sayın Başkanı ve beraberindeki 100 kadını yerel kıyafetleriyle beraber grup toplantısına çağırdı. Muğla’dan biz de kendilerine destek olmak istiyoruz. Dili, dini, mezhebi, yaptığı iş her ne olursa olsun, kadına doğru yapılan her türlü hakaretin ve şiddetin karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Muğla’dan Zeynep Başkan’a sevgi ve selamlar" dedi.