  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: “Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz” Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi İsrail basınından çarpıcı analiz: Türkiye her yerde 28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı MSB’den flaş açıklamalar
Yerel Yapı malzemeleri deposunda büyük yangın!
Yerel

Yapı malzemeleri deposunda büyük yangın!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yapı malzemeleri deposunda büyük yangın!

Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Balıkesir'de yapı malzemeleri deposundaki yangın büyük paniğe neden oldu. Ağır Sanayi Bölgesi Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki bir yapı malzemesi firmasına ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede yoğun dumana neden olan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23