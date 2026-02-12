  • İSTANBUL
Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: "Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz"
Gündem

Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: “Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz”

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: "Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Gürlek, "Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı.

Gürlek, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargı teşkilatının güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildiğini vurguladı.

Mevzuat altyapısının geliştirildiğini, insan kaynağının nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildiğini, fiziki ve teknolojik imkanların önemli ölçüde artırıldığını belirten Gürlek, bu adımların adalet hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir sunulması amacıyla yapıldığını ifade etti.

HSK'nin, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunun altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf, öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

