Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Trabzonspor’un, sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 14 Şubat Cumartesi, 15 Şubat Pazar ve 16 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Eyüpspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
14 Şubat Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
15 Şubat Pazar
14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK: Fatih Tokail
17.00 Göztepe - Kayserispor: Alper Akarsu
20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
16 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak