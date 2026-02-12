Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

yeniakit.com.tr

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in fotoğrafı kamuoyunda tartışmaya neden oldu. Görüntüde Karadeniz’in makamında poz verdiği sırada Mustafa Kemal’in portresini yer attığı görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda çekildiği belirtilen kare, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bazı partililer görüntünün dikkatsizlik sonucu ortaya çıktığını savunurken, çok sayıda kemalist fotoğrafa tepki gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kocatepe Gazetesi Yazarı Murat Arısoy, söz konusu görüntünün kabul edilemeyeceğini belirtti. Arısoy, daha önce kamu kurumlarında Mustafa Kemal portresine ilişkin ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren CHP’lilerin bu fotoğraf karşısında sessiz kalıp kalmayacağını sordu.

FOTOĞRAF GÜNCEL

Arısoy, İl Başkanlığı makamında tadilat yapılacak olmasının portrenin yerde görünmesini mazur göstermeyeceğini ifade etti. Fotoğrafın farklı mecralarda Karadeniz’in güncel açıklamalarıyla birlikte yayımlandığına işaret etti.

BURCU KÖKSAL’IN DESTEKLEDİĞİ BAŞKAN

Öte yandan Burcu Köksal’ın da daha önce belediye makamında tadilat yaptırdığı ancak Mustafa Kemal portresinin bu şekilde yer aldığı bir görüntü vermediği hatırlatıldı. Arısoy, Köksal’ın desteklediği il başkanına ilişkin bir değerlendirme yapıp yapmayacağını gündeme getirdi.

BUNU AK PARTİ YAPMADI

Arısoy ayrıca, Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin’i örnek göstererek, bugüne kadar benzer bir fotoğrafın hatırlanmadığını dile getirdi.

“BAŞKANIM, BU NE?”

Arısoy’un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gazetemize bir fotoğraf geldi. “CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in poz verdiği fotoğrafa bakın” deniliyordu. İlk baktığımda, normal bir fotoğraf ile karşılaştım. Bir siyasi partinin İl Başkanı, makamında poz veriyordu.

Fakat o da ne?

Bir daha baktım. Yok, öyle sıradan bir poz değil.

Gördüğüm manzara şuydu: Hasan Karadeniz poz verirken, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi ve Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi masa altına konulmuş, ama kadrajda da bu görüntü yer almış.

Başkanım, Bu Ne?

İyi niyetli düşünelim: Muhtemelen CHP İl Başkanlığında bir tadilat yapılacaktı ve portre yenilenecekti. Nitekim, İl Başkanlığının yeni makamında makamın arkasının koyu renkte olduğunu biliyoruz.

İyi de tadilat var diye Atatürk’ün portresini yere koymak mı gerekirdi… Hadi yere koydunuz, hiç mi ikaz eden olmadı?

Yine de inanamadım. “Yok değildir, CHP’liler Atatürk’ün fotoğrafını yere koymaz, yere koysa bile fotoğrafın görüneceği şekilde poz vermez. Hasan Karadeniz’e komplo kuran birisi mutlaka bunu özellikle ayarlayıp fotoğraf çekmiştir” dedim kendi kendime.

Ama yok… Benzer bir fotoğrafın (ya da fotoğrafların) nerede yayınlandığını, Google Lens aracılığıyla öğrenebiliyoruz.

Google Lens’teki arama sonuçlarına göre Hasan Karadeniz’in “Atatürk portresinin yere konulduğu şekliyle” fotoğrafı internet sitelerinde Karadeniz’in güncel gelişmelere ilişkin açıklaması ile birlikte yer almış…

İster “dikkatsizlik” deyin, ister “acemilik” deyin…

Bu kabul edilebilir bir şey değil.

Daha bir yıl buçuk yıl önce, sosyal medyada çıkan “Afyon’da Valilik makamında Atatürk fotoğrafı kaldırıldı” yalanına inanıp açıklamalar yapan, Valilik makamını Atatürk’e saygıya davet eden CHP’li arkadaşlarımız, kardeşlerimiz nerede?

O gün gerçeğin kısa sürede ortaya çıkmasından sonra, yani Valilik Makamı’ndaki Atatürk fotoğrafının yerli yerinde durduğunun yine fotoğraflarla sabit olduğunun anlaşılmasından sonra “Tüh, yanlış anlamışız” bile demeyen yol arkadaşları nerede?

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in, CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ın ve son olarak CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Kayhan’ın Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tarafından desteklendiği biliniyor. (Desteklenmek bir tarafa, bu sayılan üç isimden ikisi doğrudan personeli zaten).

Burcu Başkan da Belediye Başkanlık makamında tadilat yaptırmıştı, ancak Atatürk portresinin ve fotoğrafının yerde göründüğü hiçbir poz vermedi; bundan sonra da vermez. Ancak desteklediği İl Başkanı’na bir çift sözü olacak mıdır?

Bu konu ile ilgili şöyle bir görüş ile noktayı koyalım:

Başka siyasi partilere gerek yok… CHP’lilerin doğrudan rakip gördükleri, zaman zaman da Atatürk ve Cumhuriyet’le sorunu olduğunu iddia ettikleri AK Partililerden örnekler verelim:

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin’i Afyonkarahisar Baro Başkanlığı döneminden bu yana tanırım. Milli ve manevi hassasiyeti yüksektir. Başkan Şahin’i, bugüne kadar Atatürk portresinin, fotoğrafının yerde olduğu bir pozuyla hatırlıyor musunuz?