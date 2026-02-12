  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP'li başkana ihaleye fesat davası
Gündem

Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP'li başkana ihaleye fesat davası

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası

Eskişehir’in CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile aralarında başkan yardımcısı ile memurlarında bulunduğu 10 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamasıyla 7’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Odunpazarı Belediyesi’ne yönelik 2023 yılı Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, 2022 yılı Ekim ayında yapılan Ihlamurkent Mahallesi'nde 1600 metrekarelik LPG istasyonunun 10 yıla kadar kiralanması ihalesinde şartnamede ‘dağıtıcı lisansı’ şartı aranmasına rağmen bu lisansa sahip olmayan firmaların tekliflerinin kabul edildiği ve firmalardan biriyle sözleşme imzalandığı tespit edildi.

Sayıştay raporunun ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianameyle 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede 11 Ekim 2022'de Ihlamurkent Mahallesi'nde 1600 metrekarelik LPG istasyonun kiralanmasını kapsayan ihalenin Devlet İhale Kanunu'na göre kapalı teklif usulüyle yapıldığı, şartnamede ‘dağıtıcı lisansı’ şartı aranmasına rağmen bu lisans yerine bayilik lisansına sahip olan firmaların tekliflerinin kabul edildiği ve firmalardan biriyle sözleşme imzalandığı bilgisine yer verildi.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Savcılık iddianamesinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na atıfta bulunarak “Sonuç olarak, ihaleye katılacaklardan dağıtıcı lisansına sahip olmaları istenmiş iken dağıtıcı lisansına sahip olmayan ancak bayilik lisansına sahip iki isteklinin tekliflerinin kabul edilmesi ve bir firma ile sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu gibi imzalanmış olan sözleşmenin uygulanmaya devam etmesi de hukuka uygun görülmediği değerlendirilmiştir” denildi.

İddianamede Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra başkan yardımcısı, birim müdürü ve memurlarında aralarında olduğu 11 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla 3 yıldan 7’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BAŞKAN, SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, ihalenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandığını belirterek, “Gerekli yasal prosedürler yerine getirilerek ihaleye çıkıldı. Akaryakıt bayileri bağlı oldukları veya bağlanmayı taahhüt ettikleri dağıtıcının lisansı altında faaliyet gösteriyor. Katılımcı firmaların sundukları lisans ve taahhütnamenin bu kapsamda değerlendirilerek şartnameye uygun olduğu görüldü ve ihale üstün kamu yararı da gözetilerek sonuçlandırıldı. Netice olarak söz konusu ihalenin muhammen kira bedeli aylık 65 bin lira olarak belirlenmiş olmasına rağmen aylık kira bedeli en yüksek teklif itibarı ile 130 bin liraya yükseltildi. Bu haliyle herhangi bir kamu zararı olmadı” dedi.

