Gönül Dağı'nda beklenmedik sürpriz! Amcaoğulları bombası patladı...
Gönül Dağı'nda beklenmedik gelişmeler yine seyircileri ekrana kilitleyecek.
TRT 1’ de ekranlara geldiği ilk bölümden itibaren gönüllerde taht kuran ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nın iki yüz beşinci bölümü, 14 Şubat 2026 Cumartesi saat 20.00’de ekranlara gelecek.
Amcaoğullarının prototipi, bakanlık tarafından desteklenir. TVR Havacılık, çalışmalarında yeni bir döneme girer. Amcaoğulları, eşlerinin gönlünü almak için romantik bir sürpriz hazırlar. Selma ve Cemile’yi hangi sürpriz bekliyordur?
Kasabaya Ayşe’nin oğlu gelir. Kenan ve Veysel, kuzenleri Sinan’la yakından ilgilenir. Sinan’ın kasabaya gelişi, Kaya Ailesi’ni nasıl etkileyecektir? Hüseyin’in doktora tezi olma konusuyla ilgili olarak Nergis çalışmalara başlar. Çalışmalar nasıl gidecektir?
Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel ile Gedelli’nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir’in, Süleyman’ın oğulları Taylan ve Çetin’le girdikleri mücadele ve Anadolu bozkırında yaşanan sımsıcak aile hikâyeleri TRT 1 ekranlarında beğeniyle izleniyor.
