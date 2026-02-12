  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı Hatay’da kırmızı alarm! 4 mahalle karantinaya alındı Dünya kıyameti yaşıyor! Bir taraf donarken, diğer taraf yanıyor: İnsanlık çaresiz Gönül Dağı'nda beklenmedik sürpriz! Amcaoğulları bombası patladı... “Onlar mı bizi kıskanıyor ha ha ha” diyenlere! Alman hava yolunda büyük kriz Avrupa’nın göbeğinde karanlık çağı! Fransa ‘Nils’ fırtınasına teslim: 850 bin hane elektriksiz kaldı Yazıcı uyardı: İsrail’in Amacı Türkiye’deki İranlıları Kullanmak: Almanya’daki Son Eylem Bunun İşaretidir Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!
Medya
5
Yeniakit Publisher
Gönül Dağı'nda beklenmedik sürpriz! Amcaoğulları bombası patladı...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gönül Dağı'nda beklenmedik sürpriz! Amcaoğulları bombası patladı...

Gönül Dağı'nda beklenmedik gelişmeler yine seyircileri ekrana kilitleyecek.

#1
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik sürpriz! Amcaoğulları bombası patladı...

TRT 1’ de ekranlara geldiği ilk bölümden itibaren gönüllerde taht kuran ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nın iki yüz beşinci bölümü, 14 Şubat 2026 Cumartesi saat 20.00’de ekranlara gelecek.

#2
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik sürpriz! Amcaoğulları bombası patladı...

Amcaoğullarının prototipi, bakanlık tarafından desteklenir. TVR Havacılık, çalışmalarında yeni bir döneme girer. Amcaoğulları, eşlerinin gönlünü almak için romantik bir sürpriz hazırlar. Selma ve Cemile’yi hangi sürpriz bekliyordur?

#3
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik sürpriz! Amcaoğulları bombası patladı...

Kasabaya Ayşe’nin oğlu gelir. Kenan ve Veysel, kuzenleri Sinan’la yakından ilgilenir. Sinan’ın kasabaya gelişi, Kaya Ailesi’ni nasıl etkileyecektir? Hüseyin’in doktora tezi olma konusuyla ilgili olarak Nergis çalışmalara başlar. Çalışmalar nasıl gidecektir?

#4
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik sürpriz! Amcaoğulları bombası patladı...

Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel ile Gedelli’nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir’in, Süleyman’ın oğulları Taylan ve Çetin’le girdikleri mücadele ve Anadolu bozkırında yaşanan sımsıcak aile hikâyeleri TRT 1 ekranlarında beğeniyle izleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!
Gündem

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni yine CHP provokasyonuna dönüştü. Provokasyonun fiti..
28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı
Gündem

28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadın heyetini..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler
Gündem

CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan yeni isimlerin TBMM’deki yemin töreni öncesinde, CHP’li milletvekilleri kürsüye yönelerek skandal b..
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde üç dönemdir halkın büyük teveccühüyle seçilen AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Güneş, bu kez kültürel değ..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23