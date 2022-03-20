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Dünya "Sokaklar ceset dolu" diyen Zelenskiy savaşta öldürülen Rus askerlerin sayısını açıkladı
Dünya

"Sokaklar ceset dolu" diyen Zelenskiy savaşta öldürülen Rus askerlerin sayısını açıkladı

Rus halkına seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşta 14 bin Rus askerinin öldüğünü ve sokakların Rus askerlerinin cansız bedenleriyle dolup taştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 12:03:00 -
"Sokaklar ceset dolu" diyen Zelenskiy savaşta öldürülen Rus askerlerin sayısını açıkladı

Rusya-Ukrayna Savaşında 25. güne girilirken, müzakere masalarından çıkmayan somut sonuçlar sonrası Rusya saldırmaya Ukrayna ise ülkeyi savunmaya devam ediyor.

Zelenskiy: Fark etmiyor musunuz kayıplarınızın yokluğunu?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu sabah saatlerinde Rus halkına seslendiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Savaşta 14 bin Rus askerinin öldürüldüğünü ve cansız bedenleri kimsenin almadığını belirten Zelenskiy, "14 bin anne, baba, eş, çocuk, akraba ve arkadaş. Fark etmiyor musunuz kayıplarınızın yokluğunu?" dedi.

Ayrıca Zelenskiy, sokakların askerlerin cansız bedenleriyle dolup taştığını da ifade etti.

562 Rus askeri esir alındı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.

Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.

Rusya yeniden Harkov'u vuruyor

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 24 gündür aralıksız sürerken, Rus birliklerinin Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almasının ardından can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov kenti de bu akşam saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı.

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Yorumlar

Yaşamak güzel

Eyyyyyy Ermeni Tohumu Len Rusya Nın O Kadar Askeri Ölse Ukrayna Yı Yerle Bir Eder Satılmış Sahtekar Şarlatan Seni ya

deniz HAN

ahhh putin burdan yazdık içerinde kriptoların seni sattı maliye bakanını sibiryaya sürgün gönderecek misin ?? putin 300 milyar doları dışarda tutmuş bakanların genarelleri putine ihanet etti mi?? araştırıyoruz okuyoruz her kafadan bir laflar bunlar doğru mu ?? şu tuzaktan çık putin barış masasına otur gel barıştıralım sizleri bu sinsi abd ve ingiliz gülüyor bu oyundan çık türk devleti barıştırır girdikçe ukraynaya batağa saplanıyorsun tamam ordun güçlü belki haritadan da kazırsın ama uluslararası arenada iyi intiba bırakmazsın gel otur şu masaya istanbulda barış müzakereleri yapılsın savaşın kazananı olmaz
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