Sokak ortasında silahlı çatışma! Dehşet anları kameraya anbean yansıdı

Esenyurt’ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Vurulan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği öğrenilirken güpegündüz yaşanan çatışma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Sokak ortasında ellerinde sopalarla kavga eden taraflardan biri silahla ateş etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, 3 kişi açılan ateş sonucu yere düştü.

Yaralı kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kişinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Çatışma anı kamerada

Yaşanan o dehşet verici anlar çevredeki bir güvenlik kamerasıyla görüntülenirken yaralı vatandaşların kanlar içinde hastane aciline götürüldüğü anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.