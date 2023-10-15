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Yerel Sokak ortasında satırlı sopalı kavga
Yerel

Sokak ortasında satırlı sopalı kavga

Yeniakit Publisher
2023-10-15 02:14:00 -

Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki grup sokak ortasında satır ve sopalarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Tuzcular sokakta meydana geldi. İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak ortasında kavga çıktı. Kimliği tespit edilemeyen şahıslar, satır ve sopalarla birbirine girdi. Kavganın çıkış sebebi bilinmezken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada satır darbesi alan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

 

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