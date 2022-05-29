Sokak ortasında doğum yaptı! Şoke eden anlar böyle kaydedildi

Çin'de yüzlerce insanın bulunduğu bir sokakta pantolonunu çıkaran kadın, doğum yaptı. Çevredekiler şoke eden anlara tanıklık ederken görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.

Çin'de bir kadın, sokak ortasından aniden soyunmaya başladı. Bulunduğu yerde pantolonunu hızlıca çıkaran kadın, doğum yaptı.

Bebek yere düştü

Ayakta doğum yapan kadın, bebeği de yere düşürdü. Çok geçmeden hareket eden bebek için çevredekiler hemen bir yer hazırladı.

Şoke eden görüntüler hızla yayıldı

Hem anne hem de onu izleyenlerin yaşadığı şok, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çin’in hangi eyaletinde olduğu bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada ise hızlıca yayıldı.

Sağlık durumları bilinmiyor

Anne ve bebeğin sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgi edinilemedi.