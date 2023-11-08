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Yaşam Sokak ortasında bıçaklı gasp!
Yaşam

Sokak ortasında bıçaklı gasp!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 19:45:00 -
Sokak ortasında bıçaklı gasp!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 13 yaşındaki iki kız, yol kesip bıçak çektikleri 2 kişinin cüzdanını ve telefonunu gasp ettiler.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 13 yaşındaki iki kız, yol kesip bıçak çektikleri 2 kişinin cüzdanını ve telefonunu gasp ettiler.
Bandırma’da 13 yaşındaki İ.G. ve M.Y. isimli kız çocukları Hamit Kaplan ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bıçak sallayarak iki kişinin yolunu kesti. Şahısların birinden telefon ile kulaklık, diğerinden ise cüzdan ve bir paket sigara alan şüpheli şahıslae olay mahallinden hızla uzaklaştı.
Olayın hemen arkasından şüphelileri yakalamak için harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenliği Sistemi (KGS) kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayın gerçekleştiği aynı gün içinde, iki şüpheli sahil bandında yakalanarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler iki ayrı nitelikli yağma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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