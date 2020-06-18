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Yerel

Sokak köpeklerinin kovaladığı yavru karacayı jandarma kurtardı

Kastamonu’nun Şenpazar İlçesinde sokak köpeklerinin kovaladığı yavru karaca, jandarma ekiplerince kurtarılarak Milli Park ekiplerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:07:05 -
Sokak köpeklerinin kovaladığı yavru karacayı jandarma kurtardı

Kastamonu’nun Şenpazar İlçesinde sokak köpeklerinin kovaladığı yavru karaca, jandarma ekiplerince kurtarılarak Milli Park ekiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Şenpazar’da Azkalaycı köyü kırsalında ana yola yakın yerde iki sokak köpeğinin kovaladığı tespit edilen yavru karaca, Şenpazar İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesi tarafından kurtarıldı. Sağ arka bacak kısmından hafif yaraları bulunan yavru karaca, jandarma ekiplerince sütle beslendi. Veteriner Hekim tarafından tedavisi yapılan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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