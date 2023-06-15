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Yerel Sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti!
Yerel

Sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 15:17:00 -
Sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti!

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir tavuk çiftliğine giren sokak köpekleri, çiftlikte bulunan bin 500 civcivin bin 300'ünü boğarak telef etti.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir tavuk çiftliğine giren sokak köpekleri, çiftlikte bulunan bin 500 civcivin bin 300'ünü boğarak telef etti.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Karagedik Köyüne bağlı Akmezra'da bulunan tavuk çiftliğinde meydana geldi.

Çiftlik sahibi Zülfü Çelik, Kovancılar İlçe merkezinde bulunan sokak hayvanlarını, Kovancılar Belediyesi'nin barınağının olmaması dolayısıyla getirip ilçe merkezine yakın köy ve mezralara bıraktığını iddia etti.

Çelik, iddialarına, Akmezra'nın, Kovancılar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta olduğunu ve geçen yıl 100 civarı tavuğunun sokak köpekleri tarafından çadırları yırtarak telef ettiklerini de ekledi.

"Belediye sokak köpeklerini bırakıp gidiyor"

Sürü halinde dolaşan köpeklerin yakın köylerde yaşayan insanlar içinde tehlike oluşturduklarını belirten Çelik, "Dün çiftliğe geldiğimde başı boş gezen 5 sokak köpeğinin civcivleri boğmuş ve parçalamışlardı. Komşularımın ve çevre köy sakinlerinin iddialarına göre son bir hafta on gündür Belediye tarafından buralara sokak köpekleri bırakılıp gidiyorlar. Bu olay yüzünden bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şu an bu boğulan ve parçalanan civcivlerimiz 45 ile 60 günlüktür. Yumurta tavuğunun yerine bırakmak için bu civcivlere bakıyoruz. Şu an bu 1500 civcivden 100-150 tane kaldı. Gerisi komple telef oldu." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çelik, normalde sokak hayvanlarını Kovancılar'da hayvan barınağı olmadığı için Elazığ Belediyesi Hayvan Barınağı'na bırakılması gerekildiğini; Akmezra, Yeni Köy, Gülüşkür, Tepebağ gibi merkeze yakın köylere bırakıldıklarından dolayı da sürekli kendilerinin bu tür olaylarla karşılaştıklarını belirtti.

Geçen yıl da çadırlarının parçalayarak yüze yakın tavuğunun yine sokak köpekleri tarafından parçalandığını ve bu yıl ki zararının 100 bin TL'den fazla olduğunu beliren Çelik, zararının giderilmesi için yetkililerden destek beklediğini belirtti. (İLKHA)

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