Sokak kısıtlaması ve maske cezasına yapılandırma yok

Geçen ay yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında getirilen yapılandırma düzenlemesiyle kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları, öğrenim ve katkı kredisi, trafik, askerlik, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına bir takım ödeme kolaylıkları getirildi. Vatandaşlar, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarını bu düzenleme ile yeniden yapılandırırken, Gelir İdaresi Başkanlığına da Kovid-19 ile mücadele kapsamında kesilen maske takmama ve yasakken sokağa çıkma cezalarının yapılandırılıp yapılandırılmayacağına ilişkin sık sık sorular geliyor. Başkanlık da bunun üzerine "Maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları gibi idari para cezaları, yapılandırma kanunu kapsamına dahil değildir" duyurusunu yaptı. Ancak maske ve sokağa çıkma kısıtlaması cezaları 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor.



SGK Ciddi avantaj sağlıyor



Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, 4/b Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu ve son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatan SGK Başkanı İsmail Yılmaz ise bu fırsatın kaçırılmamasını isteyerek “Peşin ya da iki taksitte ödemelerde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz. Peşin ödemede güncellenmiş olan tutarın sadece yüzde 10’u ödenecek, yüzde 90’ı silinmiş olacak. İki taksitte ödenirse yüzde 50’si silinecek” dedi.