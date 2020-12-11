  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sokak kısıtlaması ve maske cezasına yapılandırma yok
Ekonomi

Sokak kısıtlaması ve maske cezasına yapılandırma yok

Koronavirüsle mücadele için alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, borçları yapılandırma kanunu kapsamında yer almadığı ve bu yüzden de yapılandırılamayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:46:00 -
Sokak kısıtlaması ve maske cezasına yapılandırma yok

Geçen ay yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında getirilen yapılandırma düzenlemesiyle kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları, öğrenim ve katkı kredisi, trafik, askerlik, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına bir takım ödeme kolaylıkları getirildi. Vatandaşlar, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarını bu düzenleme ile yeniden yapılandırırken, Gelir İdaresi Başkanlığına da Kovid-19 ile mücadele kapsamında kesilen maske takmama ve yasakken sokağa çıkma cezalarının yapılandırılıp yapılandırılmayacağına ilişkin sık sık sorular geliyor. Başkanlık da bunun üzerine "Maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları gibi idari para cezaları, yapılandırma kanunu kapsamına dahil değildir" duyurusunu yaptı. Ancak maske ve sokağa çıkma kısıtlaması cezaları 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor.

SGK Ciddi avantaj sağlıyor

Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, 4/b Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu ve son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatan SGK Başkanı İsmail Yılmaz ise bu fırsatın kaçırılmamasını isteyerek “Peşin ya da iki taksitte ödemelerde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz. Peşin ödemede güncellenmiş olan tutarın sadece yüzde 10’u ödenecek, yüzde 90’ı silinmiş olacak. İki taksitte ödenirse yüzde 50’si silinecek” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tabu yıkıldı! Güney Kore'de yeni araştırma: Koronavirüs böyle de bulaşabiliyor
Sağlık

Tabu yıkıldı! Güney Kore'de yeni araştırma: Koronavirüs böyle de bulaşabiliyor

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma "Sosyal mesafe en az 2 metre olmalı" tabusunu yıktı. ..
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Fas'ın ihanet anlaşmasını İsrail Bakanı dans ederek kutladı
Dünya

Fas'ın ihanet anlaşmasını İsrail Bakanı dans ederek kutladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın İsrail ile normalleşme sürecine girmeyi kabul ettiğini duyurmasının ardından İsrail Ulaştırma Bakanı Miri..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay