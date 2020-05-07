Sokak hayvanlarına modern barınak

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen yeni, geniş, modern hayvan barınağına taşınma çalışmaları başladı. Sokak dostları yeni modern barınakla birlikte daha iyi bir tedavi ve yaşam ortamına kavuşacak. Barınakta 5 ameliyathane ile birlikte modern tesisler var.

Sokak hayvanlarına daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, 117 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye’nin en modern hayvan barınaklarından birine taşınma çalışmalarına başladı.

İçerisinde kedi ve köpek evleri, 5 ameliyathane, röntgen odası, klinik tesis, aşılama tesisleri, kısırlaştırma alanları, at ve eşekler için haralar, mutfak, soğuk hava deposu, kafeterya, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu hayvan barınağına taşınma işlemi tamamlandığında sokak hayvanları daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda tedavi olacak. Sürekli bakım gerektiren hayvanların da kalacağı barınak, sokak hayvanlarıyla ilgili bir çok ihtiyaca cevap verecek özellikler taşıyor.

20 yılı aşkın süredir Balcalı Hastanesi arkasında 14 dönüm arazideki barınakta hizmet veren hayvan barınağının yetersizliği nedeniyle eski Karaisalı yolu Söğütlü mevkisinde 117 dönüm arazi üzerinde kurulan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi, 8 doğal yaşam alanını içinde barındırıyor.