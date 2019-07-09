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“Sokağın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında başvurular sona erdi

Sepaş Enerji tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı “Sokağın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında başvurular sona erdi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:41
“Sokağın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında başvurular sona erdi

Sepaş Enerji tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı “Sokağın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında başvurular sona erdi.


Sepaş Enerji’nin, sokağın, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan sokak enerjisinden yola çıkarak düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasının başvuruları tamamlandı. Binlerce kişi sokakların kendine has enerjisini yansıttığı fotoğrafı Sepaş Enerji ile paylaştı. 10 Temmuz’da Mustafa Seven’in önderliğinde düzenlenecek jüri toplantısı sonucunda özel ödüller kazanacak 3 kişiyi belirlenecek.


Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet eden fotoğraf tutkunlarının ücretsiz olarak katıldığı yarışmada genel kategorinin yanı sıra 21 yaş altı fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirileceği Genç Objektif kategorisi de bulunuyor. Binlerce başvurunun yapıldığı yarışmanın ilk üç kazananı Mustafa Seven ile Eylül ayında Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkanı yakalayacak.Mustafa Seven’den birebir ders alma imkanının yanı sıra, yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise bin 500 TL para ödülü de verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kazananı dabin TL para ödülünün sahibi olacak.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:41
  1. fotoğraf
  2. kültür

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