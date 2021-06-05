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Yaşam Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?
Yaşam

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun süredir bazı kısıtlamalar uygulanıyor. 1 Haziran'dan itibaren ise bazı kısıtlamalar revize edildi. Milyonlarca kişi sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceğini, yasakların tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasakları ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 14:13:00 -
Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için maske, mesafe ve hijyen son derece önemli. Sosyal mesafenin korunması için sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Peki, korona yasakları ne zaman biter?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından temmuz ayına kadar sokağa çıkma kısıtlamalarının süreceğini belirtmişti. Ancak vakalarda yaşanan düşüş, yasakların daha erken revize edilme ihtimalini gündeme getirdi. Kulislerde yasakların 21 Haziran itibariyle kaldırılacağı konuşuluyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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