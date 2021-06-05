Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için maske, mesafe ve hijyen son derece önemli. Sosyal mesafenin korunması için sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Peki, korona yasakları ne zaman biter?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından temmuz ayına kadar sokağa çıkma kısıtlamalarının süreceğini belirtmişti. Ancak vakalarda yaşanan düşüş, yasakların daha erken revize edilme ihtimalini gündeme getirdi. Kulislerde yasakların 21 Haziran itibariyle kaldırılacağı konuşuluyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.