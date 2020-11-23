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Gündem Sokağa çıkma yasağı var mı hafta içi hafta sonu
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Sokağa çıkma yasağı var mı hafta içi hafta sonu

Hangi günler sokağa çıkma yasağı var? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Vatandaşlar haftanın hangi günleri hangi saatlerde sokağa çıkma yasağının olduğunu araştırıyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? | Hafta içi 20.00’de sokağa çıkma yasağı var mı? | Hangi günler sokağa çıkma yasağı var?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:54:00 -
Sokağa çıkma yasağı var mı hafta içi hafta sonu

Sokağa çıkma yasağı günü | Aralık 2019’da ortaya çıkan koronvirüs salgını kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ülkemizte ilk vaka mart ayında görüldü ve vakaların kontrol altında tutulması için sıkı tedbirler alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla tedbirler kademeli olarak kaldırıldı. Vakaların artmasıyla kısıtlamalar 20 Kasım’da yeniden geldi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı var mı hafta içi hafta sonu

Sokağa çıkma yasağı cumartesi 20.00’de başlayıp pazar sabahı 10.00’da sona eriyor. Pazar akşamı 20.00’de başlayan kısıtlama pazartesi saat 05.00’te bitiyor. Şimdilik hafta sonu uygulanan kısıtlamaların hafta içine yansıma durumu ise merak ediliyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fatih Altaylı’ya konuştu. Bakan Koca’nın Habertürk’te yer alan açıklamaları şöyle:

Tam kapanma o kadar etkili olmayabiliyor her zaman ama şunu çok net söyleyeyim. Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar.

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