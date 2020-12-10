Sokağa çıkma yasağı sırasında bile iftirayla evden uzaklaştırma!

Şahin, şunları dile getirdi: “İzmir’de yaşayan İsmail B varlıklı iken 3 adet evini eşinin babasına ait arsalara yapmış. Eşi ailesini de yanına alarak İsmail B’ye iftira etmiş. Yapılan yargılama sonucunda evden uzaklaştırma kararı verilmiş. Evden uzaklaştırılan İsmail B, şu an sokakta kalmaktadır. Eşinin erkek kardeşleri eve çağırarak boşanma protokolü yaptırmışlar. ‘Her şeyi eşine bırakacaksın’ diye baskı yapılmış. Boşanma protokolüne imza atmamış. Dün bu uzaklaştırma kararı bitmiş ancak, bugün yeniden uzaklaştırma alınmış. Şimdi sokakta araba içinde yatıp kalkıyor. Duşunu da cami avlusunda yapıyor.

Babaya sokağa çıkma cezası!

Uzaklaştırma kararından sonra sokakta kalan İsmail B’ bir de sokağa çıkma yasağı yüzünden 3 bin 150 TL idari para cezası ile cezalandırıldı. Covid-19 salgını sebebi ile İsmail B evine gidemiyor. Sokakta kalsa sokağa çıkma yasağı nedeni ile de cezalandırılıyor. Şimdi soruyorum yetkililere; İstanbul sözleşmesi ve 6284 delilsiz beyan ve iftira ile sokakta kalan ne yapsın? Dışarıda kalıp sokak kısıtlamasını mı ihlal etsin, yoksa evine dönüp uzaklaştırma kararını mı ihlal etsin? Korkumuz İsmail B’nin akıbetinin daha önce diğer sokağa atılan arkadaşlarımız gibi olması. Durumu çok kötü. Aklını kaybedecek hale geldi.”