Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşayan pek çok ülkede sokağa çıkma, kapanma gibi kararlar alındı. Ülkemizde de vakalar tırmanışa geçti, hastaneler dolmaya başladı. Peki, sokağa çıkma kararı alınacak mı? | Okullar açılmayacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman? | Hangi dükkanlar kapanacak?

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı ve son dönemdeki vaka artışını değerlendirdi. Kurulun önemli tavsiye kararları aldığı Bakan Koca tarafından açıklandı. Fahrettin Koca, “Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı” dedi.

Vakaların artış gösterdiğinin altını çizen Koca, “İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık" diye konuştu.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağını vurgulayarak "Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kabine toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı’nın 17 Kasım Salı günü yapılması bekleniyor.