Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgınında vakaların artması sebebiyle yeni tedbir kararları alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı olan günler | Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı yeni saatleri | Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının bir numaralı gündem maddesi ise koronavirüs salgını oldu. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen hususlarına dikkat emesini rica etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamalarının genişletildiğini duyurdu. Peki, sokağa çıkma saatleri neler?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulayacağını belirtti. 1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Hafta sonları ise cuma akşamı 21.00’de başlayan yasak pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.