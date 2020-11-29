Sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri | Koronavirüs salgınında vakalardaki artış sebebiyle 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor pazartesi

Sokağa çıkma yasağı kaçta bitecek?

Sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi akşam 20.00'de başlayıp pazar sabah 10.00'da sona eriyor. Pazar akşam 20.00'de başlayan yasak ise pazartesi 05.00'de noktalanıyor.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde saat 10.00-13.00'te, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde saat 13.00-16.00'da sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.