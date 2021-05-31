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Yaşam Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı sürecek mi? Güncel sokağa çıkma yasağı saatleri

Yeniakit Publisher
2021-05-31 20:24:00 -
Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Milyonların merakla bekledi kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin karar verildi. Peki, sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haziran ayı boyunca sokağa çıkma yasağı hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Cumartesi akşamları 22.00’de başlayan kısıtlama ise pazartesi günleri 05.00’te sona erecek. Temmuz ayında kısıtlama günleri saatleri salgının seyrine göre yeniden belirlenecek” dedi.

 

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