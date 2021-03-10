Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl ödenir? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Koronavirüs önlemleri nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Her ne kadar kademeli normalleşme adımları atılsa da bazı günler ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Peki sokağa çıkma yasağı cezası nasıl ödenir? Korona cezaları nereden ödenir? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağı sürelerinde sokağa çıkan kimseler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçleri tarafından ikaz edilecek. Uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşlara idari para cezası uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı olan gün ve saatlerde sokağa çıkan vatandaşlara 3186 TL para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl ödenir?

Güvenlik güçleri tarafından kesilen para cezaları mal müdürlüklerine ya da yetkili vergi dairelerine ödeme yapılabiliyor. Eğer idari para cezası belediye tarafından kesilmişse belediye birimlerine ödeniyor.

Sokağa çıkma yasağı ceza sorgulama

Eğer herhangi bir ceza alıp almadığınızı sorgulamak istiyorsanız e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/kugm-ceza-sorgulama?hizmet=Ekrani adresi üzerinden bilgilerinizi girerek sorgulayabilirsiniz.