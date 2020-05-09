  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mardin sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:40:42 -
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mardin sessizliğe büründü

MARDİN (AA) - Mardin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde tarihi mekanlar, sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Mardin'in de bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Tarihi kent Mardin'de kısıtlamayla, Mardin Müzesi, Hamidiye Camisi gibi tarihi yapılar ile tarihi çarşılar, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.

Kent genelinde olduğu gibi Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Şanlıurfa kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı