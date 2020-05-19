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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:05:31 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul sessizliğe büründü

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde İstanbul'da meydan ve sokaklar yine sessizliğe büründü.

Kentin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi.

Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü'nde caddeler ve meydanlar boş kalırken polis ekipleri de yoldaki kontrol noktalarında denetim yaptı.

Öte yandan saat 10.00-16.00 arasında açık olan işletmeler vatandaşlara hizmet verdi. Bakkal, market ve fırınlara gelen vatandaşların maske kullanarak sosyal mesafeye uydukları görüldü.

Anadolu Yakası'nda da kısıtlamanın son gününde yoğunluğa rastlanmadı.

Belirlenen noktalarda denetim yapan polis ekipleri ise trafiğe çıkan araçların belgelerini kontrol ederek, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlara idari işlem yaptı.

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