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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

Hafta sonu başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde vatandaşlar yollara döküldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:46:45 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

Hafta sonu başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde vatandaşlar yollara döküldü. Oluşan yaya ve araç yoğunluğu havadan görüntülendi.


Dünyayı etkisi altına alana korona virüs(Covid-19) ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta sonunu ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması son buldu.


Haftanın ilk iş günü olan Çarşamba sabahı vatandaşlar erken saatlerde yollara döküldü. İşe gitmek için otobüs ve metrobüs kullanan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. İBB trafik veri sisteminde trafik yoğunluğu yüzde 30 seviyesine yükseldi. Hareketlenen şehir trafiği havadan görüntülendi.

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