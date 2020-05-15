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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi denetimler arttı

Eskişehir’de, Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında alışveriş merkezi, pazar ve toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan yerler denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:58:14 -
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi denetimler arttı

Eskişehir’de, Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında alışveriş merkezi, pazar ve toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan yerler denetlendi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile esnaf odaları temsilcileri eşliğinde yapılan denetimlerde, önce alışveriş merkezlerinde bulunan iş yerlerine girilerek burada Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler incelendi. Aynı anda ekipler, kurulan semt pazarlarına da geçerek buradaki esnaf ile iletişime geçti. Pazarcı esnafının, vatandaşa ürünlerini hangi şartlarda, nasıl verdiğini yerinde inceleyen ekipler, eksikleri bulunan esnaflara ise gerekli uyarıları yaptı.


“Olumlu sonuçlar aldık”


Yapılan denetimler hakkında konuşan Eskişehir Yaş Sebze, Meyve, Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Genel Sekreteri Süleyman Aygüzer, “Pazar yerlerinde görev yapan esnaflarımızı mesaj yolu ile bilgilendiriyoruz. Fiili olarak da sosyal mesafe kapsamında esnaflar arası mesafe ve müşterilerin geçeceği alanlar geniş. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı maske ve eldiven kullanımı konusunda bilgilendirdik ve gayet olumlu sonuçlar aldık” ifadelerini kullandı.


Öte yandan saat 15.00 itibariyle başlayan denetimler, saat 00.00’a kadar devam edecek.

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