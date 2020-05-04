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Yerel

Sokağa çıkan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 TL para cezası

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kapısının önünde oynayan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:45:00 - 2020-05-04 16:47:25
Sokağa çıkan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 TL para cezası

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

3 bin 150 TL ceza

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik Yavuz Selim'e 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası kesilen ailesi ise şok yaşadı.

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