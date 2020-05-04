Sokağa çıkan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 TL para cezası
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kapısının önünde oynayan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
3 bin 150 TL ceza
Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik Yavuz Selim'e 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası kesilen ailesi ise şok yaşadı.