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Sokağa çağrı yaptı, 'suç olduğunu bilmiyordum' dedi

Milli irade düşmanı reklamcı Hakan Aykut Nili, 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı, “Siyasi tarihin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek” paylaşımı nedeniyle çıkarıldığı mahkemece, “Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02
Sokağa çağrı yaptı, 'suç olduğunu bilmiyordum' dedi

24 Haziran seçimlerinde istedikleri sonucu alamayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye sosyal medya üzerinden kin kusanlardan biri olan reklamcı Hakan Aykut Nili, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medyada üzerinden yaptığı, “Siyasi tarihin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek” paylaşımı nedeniye tutuklandı.

'KOPYALAYIP KENDİ HESABIMDA PAYLAŞTIM'

25 Haziran gecesi Nişantaşı’ndaki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Nili, geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdi.

Ertesi gün İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Nili, “Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı. Hakan Aykut Nili Emniyette verdiği ifadesinde sosyal medyada “hakan aykut” isminde bir hesabı olduğunu belirterek, “24 Haziran gününde İnstagram hesabımda anlık iletileri takip ederken soruşturmaya konu olan paylaşımı başkasının hesabında görüp kopyalayıp, kendi hesabımda paylaştım” dedi. Bir arkadaşının kendisini arayarak, “Bu paylaşımı kaldır. Hoş bir paylaşım değil” dediğini aktaran Nili 15-20 saniye sonra yaptığı paylaşımı kaldırdığını söyledi. Nili, “Bu paylaşımın olmaması gerektiğini biliyorum. Pişmanım” dedi.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ!

Nili’nin avukatı Gül Ceylan ise beyanında, müvekkilin yaptığı paylaşımın suç olabileceğini bilmediğini aktardı.

Yapılan paylaşımın infiale neden olmadığını belirten Nili, “Müvekkil çok pişmandır. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETMEKTEN TUTUKLANDI

 Hâkim, Hakan Aykut Nili’nin, “Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme suçunu işlediğine ilişkin dosya içerisinde mevcut tutanaklar, şüpheli savunmaları, sosyal medya çıktıları, delil ve belgeler hep birlikte incelendiğinde şüphelinin atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, kaçma şüphesinin bulunduğu, suçun niteliği, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı” gerekçeleri ile tutuklanmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02
  1. İstanbul
  2. hakan aykut nili

YORUM YAZ

  • SerdarSerdar1 sa önce
    Böyle tahrikci ve halki kin ve düsmanliga sevk aden çapulcu ve bu gibi ve bunun gibi züppeleri ANINDA yakakayip tutulayacaksinkien az8. 10YILtek hücrede yatiracaksinki bak bakalim hic kimse sokak çagrilari yapabilyormuneymis SUÇ oldugunu bilmezmis sen kimi kandirmaya çalisiyorsun züppeSUÇ oldugunu BILMEYECEK kadar KAFADAN olman lazim esek kadar Adamsin kimi uyutmaya çalisiyorsun sen karsindaki hakimi savcimizi polisimiz yermi Ulan bu plavralaridürüst ol yalan bari söyleme...dogruya sizde nerede dütüstlük nerede haya nerede vicdan nerede namusbos gelmissiniz bos yasiyorsuniz bundan böyle senin gibi bütün sokak çagrisi yapan çapulculari asla bu devlet affetmemesi lazim ANINDA böyleolaylarda devletin polisi ensenize binmesi sart pislik REZIL serefsizler
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