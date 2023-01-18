Şok Marketler'le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Gıda Perakendecileri Derneği'nin son genel kurulunda oluşan yeni yönetimde Şok Marketler'in neden yer almadığını masaya yatırdı. Organize perakende sektöründeki hemen hemen her firma yönetim kurulunda olmasına rağmen, Şok'un temsil edilmemesinin tuhaf olduğunu belirten Güngör, "Bana gelen bilgi, Şok Marketler'in yönetime girmeme gibi bir isteğinin olmadığı yönünde" dedi.

İşte Güngör'ün o dikkat çekici yazısının ilgili bölümü:

"(...) 10 Ocak'ta Gıda Perakendecileri Derneği'nin Genel Kurulu vardı. Bir türlü fırsat bulup konuyu ele alamadım. Genel Kurul'da Alp Önder Özpamukçu başkan seçildi. Kendisi sektörde bilinen bir isim… TOBB'da ve Koçtaş'ta görevleri var. Şu anda bir danışmanlık şirketinin sahibi… Başkanlığına diyecek lafım yok… Ancak Özpamukçu'nun yönetimi dikkat çekici…

Organize perakende sektöründeki hemen hemen her oyuncu yönetim kurulunda… (...)

Bir tek sektörün üçüncü büyüğü hatta son dönemde sektörü domine etmeye çalışan zincirlerden olan Şok marketler yok. Bu şu demek aynı zamanda; Türkiye'nin gıda sektöründeki en büyük oyuncusu gıdada söz sahibi değil! Üstelik son dönemde vatandaş lehine atılan adımlarda başı çekerken…

Bildiğim kadarıyla, dernek 2012'de kuruldu. O günden bu yana da Şok dernek yönetiminde temsil ediliyordu. Dün aradım ama ulaşamadım.

Acaba neden böyle bir şey yapıldı? Şok, fiyat sabitleme istediği için mi cezalandırıldı? Yoksa derneğe bir nevi başkaldırdığı için mi?

Derneğin tüzüğüne baktım. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından iki yıl için 14 (on dört) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak seçiliyor. Bana gelen bilgi, Şok Marketler'in yönetime girmeme gibi bir isteğinin olmadığı yönünde…

Zaten aksi pek düşünülemez. Sektörün önde gelen tüm perakende kuruluşları ve gıda servis zincirlerinden oluşan dernek, organize gıda perakende sektörünün sözcüsü konumunda...

Peki ne olacak derseniz?

Şu anda Şok ve Yıldız Holding meseleyi değerlendiriyormuş…

Kim bilir?

Bakarsınız, dernekten komple ayrılırlar ya da yeni bir dernek kurarlar…"