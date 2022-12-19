Şok İsmailağa uyarısı! O iddia korkuttu

Seçimlere giderken, yeni Fadime Şahinler zuhur ettirmek, Türkiye'yi İslâmî cemaatler üzerinden germek, kaosa sürüklemek için çırpınan aşağılık tiplerin ortalıkta cirit attığına dikkat çeken Yusuf Kaplan, "Türkiye’nin en nezih, en temiz ve en köklü cemaatlerinden birini, İsmailağa Cemaatini, aşağılık bir haber üzerinden hedef gösteriyor, kin ve nefret tohumları ekiyorlar" ifadelerini kullandı. Kaplan, "Her tür provokasyona karşı müteyakkız olmak zorundayız" uyarısında bulunduğu Yeni Şafak'taki yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Seçimlere gidiyoruz, yeni Fadime Şahinler zuhur ettirmek, ülkeyi İslâmî cemaatler üzerinden germek, kaosa sürüklemek için çırpınan aşağılık tipler ortalıkta cirit atıyor!

Türkiye’nin en nezih, en temiz ve en köklü cemaatlerinden birini, İsmailağa Cemaatini, aşağılık bir haber üzerinden hedef gösteriyor, kin ve nefret tohumları ekiyorlar!

İnanılır gibi değil gerçekten!

Çocuk istismarının cezası idamdır, idam olmalıdır. Ama ortalık öylesine toz duman ki, sosyal medya üzerinden cezalar kesiliyor, idamlar veriliyor, toplumun büyük bir kitlesi hedef gösterilerek aşağılanıyor!

Laik çevrelerde de böyle ürpertici bir hadise yaşandığında nasıl bütün laikleri hedef haline getirmek insafla, vicdanla bağdaşmazsa, burada da İsmailağa cemaatini ya da bütün cemaatleri ve İslâmî kesimleri hedef hâline getirmek insafla, vicdanla bağdaşmaz.

Böyle bir şey aslâ kabul edilemez!

Türkiye, ülkenin medyasına yarı-aydın literati’lerin çeki düzen vermesinden ötürü tam bir akıl tutulması yaşıyor!

Allah akıl fikir versin.

Her tür provokasyona karşı müteyakkız olmak zorundayız.

Vesselâm."