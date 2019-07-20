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Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun biyografisi 'Hoca'nın yazarı Gürkan Zengin, TV 5 ekranlarında yeni parti kurması beklenen Davutoğlu'nun AKP'den ihraç edilmeyi beklediğini ifade etti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:03
Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor

 

Mensubu olduğu AK Parti'ye yönelik yayınladığı manifesto ile dikkatleri üzerine çeken ve yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Davutoğlu'nun biyografisi 'Hoca' kitabının yazarı Gürkan Zengin, canlı yayında Davutoğlu'nun AK Parti'den ihraç edilmeyi beklediğini ifade ederek, "Uluslararası aktörler Gül-Babacan ikilisini tercih edecektir" dedi.

Davutoğlu'nun istifa etmekten ziyade ihraç edilmeyi beklediğini belirten Zengin, "İhraç edildiğinde, 'Ben parti içinde görüşlerimizi dile getirdim, itirazlarımı yükselttim ama sonuçta beni ihraç ettiler' demek, bir söylem üstünlüğü sağlayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Gürkan Zengin'in açıklamaları özetle şu şekilde:

"Tabii ki bir partileşmeye doğru gidecek. Ama partide yaşayamayacağını görüyor. Partiden bir tepki görecektir şüphesiz. Ve bu tepki, partiden dışlanmak şeklinde olacak gibi görünüyor. Zannediyorum kendisi partiden ayrılmak istemiyor ama partinin kendisini dışlamasını bekliyor. İhraç etmesini bekliyor. İhraç edildiğinde, “ben parti içinde görüşlerimizi dile getirdim, itirazlarımı yükselttim ama sonuçta beni ihraç ettiler” demek, bir söylem üstünlüğü sağlayacak gibi görünüyor. Benim anladığım bu. Bekliyor, kendisi ayrılmadan partiden ihraç edilmeyi bekliyor."

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:03
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YORUM YAZ

  • MuratMurat1 dk önce
    Davutoğlu faso-fiso. Gül ve ekibi de hikâye. Ak Partinin hurdaları, change.
  • FatihFatih18 dk önce
    Daha düne kadar sesiniz solugunuz çıkmıyordu arkads bu partiyi 10 sene önce yada başbakanlıktan alindiktan sonra kursaydinya arkads

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