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Yerel Şok eden olay! Hasta almaya giden ambulans haczedildi!
Yerel

Şok eden olay! Hasta almaya giden ambulans haczedildi!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 14:40:00 -
Şok eden olay! Hasta almaya giden ambulans haczedildi!

Belediyeye ait hasta nakil ambulansı 2017 yılından kalma borçlar nedeniyle hasta almaya giderken haczedildi.

Belediyeye ait hasta nakil ambulansı 2017 yılından kalma borçlar nedeniyle hasta almaya giderken haczedildi.

İstanbul'da görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Esenyurt Belediyesi'ne ait bir hasta nakil ambulansı hasta almaya giderken 2017 yılından kalma borçlar nedeniyle haczedildi.

Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, hasta almaya giderken haczedildi.

Esenyurt Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı,2017 yılından kalan borçlar nedeniyle hasta almaya giderken haczedildi. 34 EZC 249 resmi plakalı araç, bel kırığı olan 80 yaşındaki H.K.'yı Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi’nden Esenyurt’taki evine götürdüğü sırada polis ekipleri tarafından hastane yakınında durduruldu.

Durdurulan hasta nakil ambulansının geçmiş döneme ait bir icra borcu nedeniyle hacizli olduğu tespit edilince, araç bağlandı. Polis ekiplerinin ambulansı bağlamasının ardından hastanede sevk bekleyen hasta, çıkarılamadı. Esenyurt Belediyesi’ne ait bir başka hasta nakil aracı Mart ayında yine borçlar nedeniyle haczedilmişti.
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