  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İşte dünyanın futboldaki adaleti! Katil İsrail men edilmiyor: İran kuraya bile gidemiyor

Siyaseti bırakıyor mu? Kendini dinler tarihine veren Davutoğlu sevenlerini endişelendirdi

Restoranlardan online platformlara rest! Yüzde 20’lik indirim kararı aldılar

Bakan Kacır "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" Dünyanın üretim merkezi olduk

Emine Erdoğan’dan kritik uyarı! İsraf beka meselesi haline geliyor

Apo “kandırıldık silah bırakın” diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?

Hani lüks araban yoktu utanmaz! 5 bin TL’lik puro içen Ali Mahir halka böyle yalan söylemiş

Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’de sona yaklaştık

Ankara'da sık sık kesilen su vatandaşları çileden çıkardı! "Kaçak akım rölesi Mansur Yavaş gibi çalışsaydı muhtemelen ölmüştük"
Dünya Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız olduğu belli oldu. 2.5 milyar dolar yatırım bile aldılar

Savunma teknolojisi girişimi Anduril Industries, otonom silah sistemlerinin testleri sırasında sayısız aksilikle karşılaştı. Bahsedilen sorunlar arasında, Mayıs ayında Kaliforniya açıklarında bir Donanma tatbikatı sırasında başarısız olan ve denizcilerin güvenlik ihlalleri ve olası can kayıpları konusunda uyardığı bir düzineden fazla insansız hava aracı; Anduril’in insansız jet avcı uçağı Fury’nin motoruna yaz aylarında yapılan bir yer testi sırasında hasar veren mekanik bir sorun ve Ağustos ayında Oregon’da 22 dönümlük bir yangına neden olan Anvil karşı drone sisteminin testi yer alıyor.

2017 yılında Palmer Luckey tarafından kurulan Anduril, şirketin gelişimine katkı sağlayan Founders Fund liderliğinde Haziran ayında 30.5 milyar dolarlık değerlemeyle 2.5 milyar dolar yatırım aldı . Şirket, otonom uçak ve drone karşıtı sistemler inşa etme programları da dahil olmak üzere çok sayıda askeri sözleşme kazandı.

Wall Street Journal, test başarısızlıklarının yanı sıra, Anduril’in Ukrayna’daki tek gerçek savaş alanı deneyiminin de sorunlu olduğunu bildiriyor. Ukrayna SBU güvenlik servisindeki ön saflardaki askerler, Altius devriye dronlarının düştüğünü ve hedefleri vuramadığını tespit etti.

Sorunların o kadar ciddi olduğu bildiriliyor ki, Ukrayna kuvvetleri 2024’te dronları kullanmayı bıraktı ve o zamandan beri sahaya sürmedi. Ancak Anduril, karşılaştığı zorlukların silah geliştirmede tipik olduğunu, mühendislik ekibinin anlamlı bir ilerleme kaydettiğini ve yukarıda bahsedilen olayların teknolojisinde herhangi bir temel kusura işaret etmediğini savunuyor.

