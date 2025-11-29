Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril Industries, otonom silah sistemlerinin testleri sırasında sayısız aksilikle karşılaştı. Bahsedilen sorunlar arasında, Mayıs ayında Kaliforniya açıklarında bir Donanma tatbikatı sırasında başarısız olan ve denizcilerin güvenlik ihlalleri ve olası can kayıpları konusunda uyardığı bir düzineden fazla insansız hava aracı; Anduril’in insansız jet avcı uçağı Fury’nin motoruna yaz aylarında yapılan bir yer testi sırasında hasar veren mekanik bir sorun ve Ağustos ayında Oregon’da 22 dönümlük bir yangına neden olan Anvil karşı drone sisteminin testi yer alıyor.

2017 yılında Palmer Luckey tarafından kurulan Anduril, şirketin gelişimine katkı sağlayan Founders Fund liderliğinde Haziran ayında 30.5 milyar dolarlık değerlemeyle 2.5 milyar dolar yatırım aldı . Şirket, otonom uçak ve drone karşıtı sistemler inşa etme programları da dahil olmak üzere çok sayıda askeri sözleşme kazandı.

Wall Street Journal, test başarısızlıklarının yanı sıra, Anduril’in Ukrayna’daki tek gerçek savaş alanı deneyiminin de sorunlu olduğunu bildiriyor. Ukrayna SBU güvenlik servisindeki ön saflardaki askerler, Altius devriye dronlarının düştüğünü ve hedefleri vuramadığını tespit etti.

Sorunların o kadar ciddi olduğu bildiriliyor ki, Ukrayna kuvvetleri 2024’te dronları kullanmayı bıraktı ve o zamandan beri sahaya sürmedi. Ancak Anduril, karşılaştığı zorlukların silah geliştirmede tipik olduğunu, mühendislik ekibinin anlamlı bir ilerleme kaydettiğini ve yukarıda bahsedilen olayların teknolojisinde herhangi bir temel kusura işaret etmediğini savunuyor.