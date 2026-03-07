Tarımda üretim seferberliği: Atıl arazilere yüzde 75 hibe müjdesi!
Türkiye, gıda arz güvenliğini sağlama ve yerli üretimi şahlandırma yolunda dev bir adımı daha hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre; işlenmeyen, nadasa bırakılan veya atıl durumda olan tarım arazilerini ekonomiye kazandıracak projelere yüzde 75’e kadar hibe desteği verilecek.
Boş arazi kalmayacak, bereket artacak
Resmi Gazete’de yayımlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile bitkisel üretimde vites yükseltiliyor. 2026 yılı sonuna kadar devam edecek olan bu destek programıyla, özellikle nadasa bırakılan alanların uygun ekim planlarıyla yeşertilmesi ve işlemeli tarıma kapalı alanlarda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Stratejik ürünlere öncelik verilecek
Destekleme kapsamında öncelik, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak stratejik ürünlere verildi. Yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, hububat ve sebze üretimini artırmaya yönelik hazırlanan projeler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığı takdirde hibe imkanından yararlanabilecek. Gerçek ve tüzel kişilerin faydalanabileceği hibeler, toplam proje bedelinin dörtte üçünü karşılayacak.
ÇKS şartı ve sıkı denetim geliyor
Hibelerden yararlanmak isteyen üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı olması şartı aranırken, suistimallere karşı da sert tedbirler alındı. Üretim planlaması dışında yapılan ekimlere destek verilmeyeceği gibi, haksız ödeme aldığı tespit edilenler 5 yıl boyunca hiçbir tarımsal destekten yararlanamayacak ve aldıkları ödemeyi faiziyle geri ödeyecek.