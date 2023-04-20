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Dünya Şok eden görüntüler! Büyük açlığın yaşandığı Yemen'de yardım izdihamında 78 kişi öldü!
Dünya

Şok eden görüntüler! Büyük açlığın yaşandığı Yemen'de yardım izdihamında 78 kişi öldü!

Yeniakit Publisher
2023-04-20 10:08:00 - 2023-04-20 10:10:42

Yemen'in başkenti Sana'da nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişi öldü, en az 150 kişi yaralandı.

Yemen'in başkenti Sana'da nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişi öldü, en az 150 kişi yaralandı.

Başkent Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.

Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

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