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Ekonomi Şok eden gelişme! Havacılık devi iflas etti
Ekonomi

Şok eden gelişme! Havacılık devi iflas etti

Geçtiğimiz günlerde iflasın kıyısında olduğu öne sürülen havacılık devi Virgin Orbit ile ilgili çıkan haberler gerçek çıktı. Dev şirket tüm operasyonlarını durdurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 08:27:00 -
Şok eden gelişme! Havacılık devi iflas etti

19 Mart'ta krize girdiği ve iflasın kıyısında olduğu iddia edilen Virgin Orbit ile ilgili söylentiler doğru çıktı. Havacılık devi Virgin Orbit, mali zorluk nedeniyle tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada; Mali darboğaz nedeniyle tüm operasyonların durdurulmak zorunda kalındığını ve personellerin de ücretsiz izne gönderildiğini bildirdi. Açıklamanın devamında, önümüzdeki haftalarda yeni bir değerlendirme yapılacağı da vurgulandı.

Virgin Orbit, 2017 yılında Virgin Group'un sahibi İngiliz milyarder Richard Branson tarafından kurulmuştu. Küçük uydular için fırlatma hizmetleri sağlayan bir şirket olarak faaliyete başlamıştı.

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