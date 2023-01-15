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Medya Şok çıkış geldi! Asıl gümbürtü orada kopacak
Medya

Şok çıkış geldi! Asıl gümbürtü orada kopacak

"Siyaset günlerdir Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine yoğunlaştı, ancak asıl gümbürtü milletvekili listelerinde kopacak" ifadelerini kullanan Muharrem Sarıkaya, "Her ne kadar bugün için liste ittifaklarından söz ediliyor, hesap kitaplar yapılıyor olsa da sanıldığı kadar kolay olmadığını geçmiş tecrübeler gösterdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 11:45:00 -
Şok çıkış geldi! Asıl gümbürtü orada kopacak

"Siyaset günlerdir Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine yoğunlaştı, ancak asıl gümbürtü milletvekili listelerinde kopacak" ifadelerini kullanan Muharrem Sarıkaya, "Her ne kadar bugün için liste ittifaklarından söz ediliyor, hesap kitaplar yapılıyor olsa da sanıldığı kadar kolay olmadığını geçmiş tecrübeler gösterdi" dedi. 

Sarıkaya, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Siyaset günlerdir Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine yoğunlaştı, ancak buradan daha önce de vurguladığım gibi asıl gümbürtü milletvekili listelerinde kopacak…

Her ne kadar bugün için liste ittifaklarından söz ediliyor, hesap kitaplar yapılıyor olsa da sanıldığı kadar kolay olmadığını geçmiş tecrübeler gösterdi.

Ancak yeni seçim yasasının devreye girmesi sonrası ortaya çıkacak iki faktör de siyasi partileri liste ittifakı yapmaya mecbur bırakıyor.

Bunlardan ilki, geçen seçimde olduğunun aksine bu kez ittifak yapmaları halinde partilerin oyunun aynı pota içinde sayılmayıp, her partinin oyunun potanın dışında, kendi başına toplanacak olması.

Dolayısıyla kendi logosuyla ittifak içinde seçime girip, %3’ü aşarak Hazine yardımından yararlanma ve %7 seçim barajını da önemsiz kılma avantajı getirse de bir o denli zaafı da içinde barındırıyor.

BAŞKANI DA BELİRLER

Çünkü ittifakın toplu olarak çıkaracağı milletvekili sayısını ciddi oranda düşürüyor…

Bu da ister istemez ittifakın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayının seçimini de etkileyecek demek…

Nedeni açık, seçim ikinci tura kalırsa, ilk turda Meclis’te çoğunluğu kazanan taraf avantaj elde eder.

Bütün kamuoyu yoklamaları, ki buna Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti ve MHP’ye yakın şirketlerin araştırmaları da dahil, %50+1’i ilk turda alıp çıkacak aday göstermiyor.

Son dönemde hemen her televizyon kanalındaki akşam programlarında anket verilerini sergileyen araştırma şirketlerinin sahip ve yöneticilerinin rakamlarına bakmak yeterli.

Bu da gösteriyor ki seçimin ikinci tura kalma ihtimali bugün için çok yüksek…

Unutulmamalı ki ilk turda Cumhurbaşkanı seçimi milletvekili sandığı ile yan yana olacak.

Yani milletvekili seçimi ilk turun sonunda bitmiş olacak, bu sandıklardan daha çok milletvekili çıkaran Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci tur seçimine en azından psikolojik etki yapacak.

Her ne kadar bazı siyasiler, “Millet, birine Meclis’i, diğerine de Cumhurbaşkanlığını verme yoluna gidebilir” dese de bu coğrafyada suskunluk sarmalı her daim çalışır ve yurttaş güçlü olanın yanına koşup, ben de sendenim oyunu oynar.

Örneğini görmek için çok uzağa gitmeye gerek de yok İstanbul yerel seçimi bütün rakamlarıyla hafızalarda duruyor. (…)"

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Sayın Sarıkaya, halı olarak geçmişin tespitleriyle olayları harmanlayarak haklı olan tespitler yapıyor, 6'lı masadaki istikrarsızlık artık halka güven vermiyor, ülkemiz zor da olsa siyasi istikrarı 20 yıldır elinde tutmanın mükafatını görüyor, dünyanın da dikkatini çeken gelişmeleri kimse inkar edemez, bu seçim tam bağımsızlık yolunda, bu gelişmeleri daha ileriye getirmek isteyenlerle, getirmek istemeyenlerin seçimi olacağını düşünüyoruz
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