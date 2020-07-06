Soğuk terleme neden olur?

Kalp krizinin de bir habercisi olan soğuk terleme genellikle; avuç içlerinde, ayaklarda ve koltuk altlarında meydana gelir. Tabii ki her soğuk terlediğinizde bu kalp krizinin habercisi olduğu anlamına gelmez. Soğuk terleme esnasında, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı, üşüme gibi birçok sebeplerle birlikte meydana geliyorsa vakit kaybetmeden uzman bir doktora görünmenizde fayda var.

Yapılan bazı fiziksel aktivitelerden sonra her insanda soğuk terleme görülebilir. Soğuk terleme şayet geceleri ortaya çıkıyorsa daha kötü hissettirebilir.

Soğuk terleme nedenlerinin birçok sebebi olabilir fakat genel olarak:

Kalp krizi

Düşük kan şekeri seviyesi

Migren

Menopoz

Antibiyotikler

başlıca sebepler olarak gösterilebilir.

Soğuk terleme için ne yapılır?

Soğuk terleme için yapılacak ilk şey;

stres ve anksiyeteyi azaltmak,

yaşınıza göre uykunuzu almanız ve yatak odasının ısısının doğru ayarlanması,

yatak ve yastık nevresimleri değiştirilebilir, evde daha rahat şeyler giyinilebilir, odanızda değişiklikler yapabilirsiniz

doktorunuzdan izin almadan ya da ona danışmadan rast gele ilaç kesinlikle kullanmayın,

yapmış olduğunuz diyet soğuk terlemenizi tetikliyorsa yediğiniz gıdaları gözden geçirin,

çok sık soğuk terleme yaşıyor bununla birlikte farklı semptomlar var ise hemen hiç vakit kaybetmeden doktorunuza görünün,

yine aynı şekilde göğüste sıkışıklık, aşırı yorgunluk hissi, baş dönmesi ve mide bulantısı, solum güçlüğü çekiyorsanız hemen uzman bir doktora gidip görünmeniz gerekmektedir.

Birçok hastalığın anası olan stres soğuk terlemenin nedenleri arasında gösterilebilir. Vücudun stres karşısında gösterdiği tepki ile soğuk terleme olup olunmadığı hemen anlaşılabilir.