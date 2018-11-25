Soğanda fiyat düştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatıyla birlikte artan denetimler sonucu soğan fiyatları ucuzladı.25 Kasım 2018 Pazar 10:29
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın soğandaki spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine ilişkin talimatları sonuç verdi. Artan denetimlerin ardından fiyatlar ucuzladı.
Albayrak’ın direktiflerini takiben Ankara’nın merkez ve Polatlı ilçesinde Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından teftişler başlatılmıştı. Toptan kuru soğan ticaretine yönelik denetimler hafta boyunca devam etmişti.
Çalışmaların akabinde Ankara genelindeki 10 zincir markette soğan fiyatları 1,5 lira ucuzlayarak 5 liradan 3,5 liraya indi.
YORUM YAZ