Soğan kürü nasıl hazırlanır? İbrahim Saraçoğlu soğan kürü tarifi, ne zaman başlanmalı?

Derdinize derman olacak bu bitkisel tedaviler arasında, “soğan kürü” son günlerde adını sıkça duyurmuştur. İbrahim Saraçoğlu tarafından hazırlanan ve faydaları duyurulan soğan kürünü sizlere tanıtmak için geldik

Soğan A, C ve E vitaminleri açısından zengin doğal bir antibiyotiktir. Soğan kürü adı verilen soğan suyu olarak tüketildiğinde ise birçok hastalığın etkisini ortadan kaldıracaktır. Özellikle kist ve miyom gibi stresli rahatsızlıklar için oldukça etkilidir. İbrahim Saraçoğlu soğan kürü miyom üzerinde etkileriyle popülerliği katlanarak artan bir kürdür. Soğan kürü üzerine İbrahim Saraçoğlu’nun tavsiyeleri ve kullanımı nedir? Soğan kürünün ne gibi faydaları vardır? Soğan kürü ile zayıflamak mümkün müdür? gibi soruların cevabını arıyorsanız, doğru sayfadasınız.

İbrahim Saraçoğlu Soğan Kürü Tarifi

İbrahim Saraçoğlu soğan kürü tarifi evinizde kolayca yapılacak kadar basit malzemelerden oluşuyor.

Hangi malzemelere ihtiyacım var dediğinizde;

Soğan kürü hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

1 adet orta boy açık kahverengi kabuklu soğan

2 bardak klorsuz su

Yapılışı

Çelik bir tencerede 2 bardak suyu kaynattıktan sora, 4’e böldüğünüz soğanları kaynayan suya ekleyerek, tencerenin ağzı kapalı olacak şekilde 5 dakika daha kaynatın. Ilımasını bekledikten sonra süzerek için. Günde 2 kez yemeklerden önce içmeniz gerekiyor.

Kürü uygulama süresi ise 15 gündür. Öğle ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce taze olarak hazırlayarak içmelisiniz.

Soğan Kürünün Faydaları Nelerdir?

-Çikolata kisti ve miyomlara karşı tedavi edici özelliğe sahiptir.

-Polikistik over sendromu tedavisi için mucizevi etkileri vardır.

-Kadınsal hastalıklara iyi gelir.

-Menopoz şikayetlerini azaltır.

-Kıl dönmelerini önleyici etkisi vardır.

-Hamile kalmayı kolaylaştırıcı etkisi vardır.

-Ciltte çıkan iltihaplı sivilce ve aknelerin tedavisinde kullanılır.

-Antibiyotik özelliğe sahiptir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Yağlanmayı azaltır, zayıflamaya yardımcı olur.

-Stres gidericidir.

-Balgam söktürücü etkisi vardır.

-Sinüzite iyi gelir.

İbrahim Saraçoğlu Soğan Kürü ile Zayıflama

Soğan antioksidan bir sebzedir. Antioksidan besinler zayıflamaya büyük derecede yardımcı olurlar.

Soğan tüketerek zayıflama sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

Soğanı çiğ şekilde yemek pek çok kişi tarafından biraz zor görüldüğü için; soğan suyu elde ederek tüketmek daha kolay olacaktır.

Soğan kürü tarifini uygulayarak gün içinde yemeklerden yaklaşık 15 dakika kadar önce içebilirsiniz.

Zayıflamak için soğan kürü uygulama süreniz, 6 hafta ile 10 hafta arasında olmalıdır.

Eğer vücudunuzu zararlı maddelerden arındırmak ve ödem atmak istiyorsanız ortalama 15 günlük bir süre yeterli olacaktır.

Soğan kürünü düzenli olarak tükettiğiniz durumda sindirim sisteminiz sağlıklı şekilde çalışacaktır.

İlk 3 günden sonra ödem attığınızı ve yağ yakımının başladığını hissedebilirsiniz.

Soğan kürü ile zayıflamak istediğiniz dönemde, zararlı yiyeceklerden uzak durmanızı da tavsiye ederiz.

Yine bu süre içinde günlük yürüyüşlerinizi eksik etmezseniz vereceğiniz kilo daha fazla olacaktır.

Soğan kürü cilde faydaları sayesinde de bir yandan zayıflarken bir yandan cildinizin yenilenmesine katkı sağlayarak tam bir bakım ritüeli yapmış olursunuz.

İbrahim Saraçoğlu Soğan Kürü Hamilelik Döneminde Uygulanabilir mi?

Hamilelik dönemi oldukça hassas bir dönemdir. Özellikle beslenme konusunda, anne adaylarının seçici olması gereklidir. Pek çok derde deva olan soğan kürü, anne adaylarının da ilgisini çekmektedir. Bu nedenle anne adaylarımız İbrahim Saraçoğlu soğan kürü hamilelikte kullanımı bilgilerine ulaşmak ister.

Düşük tehlikesi olan hamile kadınlar için bu kür çok tavsiye edilmez. Fakat en iyi karar için doktora danışmak iyi bir fikir olacaktır. İbrahim Saraçoğlu soğan kürü hamilelik oluşabilmesi için yumurtalığa yapışık kalan eski yumurtaları temizlediği için hamilelik öncesi hazırlık aşamasında kullanılması uygundur. Soğan kürünün hamilelik dönemine diğer bir etkisi; hamile kalmak isteyen kadınlar içindir. Soğan içerisindeki vitaminlerden dolayı yumurtanın çatlamasını sağlar ve hamile kalmanızı kolaylaştırır. Erken menopoz ve çikolata kistlerine karşı da oldukça faydalıdır. İbrahim Saraçoğlu yer aldığı televizyon programlarında, hamile kalmak isteyenlere soğan kürünü önermektedir.

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