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Soğan kebabı nasıl yapılır? Soğan kebabı tarifi malzemeleri

Ülkemizde pek çok kebap çeşidi var, bunlardan biri de Gaziantep yöresine ait olan soğan kebabıdır. Yöre insanınca severek tüketilip, adından da anlaşılacağı üzere soğandan yapılan soğan kebabının tarifinde kuzu kıyması kullanılır. Peki, soğan kebabı nasıl yapılır? Soğan kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

10 Ekim 2019 Perşembe 22:33
Soğan kebabı nasıl yapılır? Soğan kebabı tarifi malzemeleri

Ülkemizde pek çok kebap çeşidi var, bunlardan biri de Gaziantep yöresine ait olan soğan kebabıdır. Yöre insanınca severek tüketilip, adından da anlaşılacağı üzere soğandan yapılan soğan kebabının tarifinde kuzu kıyması kullanılır. Peki, soğan kebabı nasıl yapılır? Soğan kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

1 kilo ufak soğan (mandalina büyüklüğünde)
350 gr az yağlı kıyma
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
2 çay kaşığı Tuz
Sosu için:
Çeyrek çay bardağı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı domates salçası
1,5 çay bardağı su

Soğan kebabı nasıl yapılır?

Kıymayı yoğurma kabına alın. İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave ederek 5 dakika yoğurun. Soğan sayısı kadar parçaya bölüp yuvarlayın ve kenara alın. Soğanların tepelerindeki püskülleri bıçak yardımıyla kesin. Yıkayın ve soğanın ilk kabuk katmanını alın. Tam ortasından soğanın katlarını çıkarın arasında boşluk kalsın buraya yaptığınız köfteler sığdırılacak… Soğanların aralarına köfteleri sıkıştırın ve tepsiye dizin. Tüm soğan ve kıyma bitinceye kadar bu işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 250 derecede fırında soğanların ve köftelerin rengi değişinceye kadar pişirin. Nar ekşisi, salça ve suyu bir kasede iyice çırpın. Pişen soğanları fırından alın ve kaşık yardımıyla üzerine bu sostan gezdirin. Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve 10-15 dakika daha soğanlar tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis ediniz.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 22:33
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