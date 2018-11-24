THY- Euroleague
0553 313 94 23

Soğan fiyatları yarı yarıya düştü

Stokçulara yapılan baskınların ardındansoğanın fiyatı hemen hemen yarıya düştü.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:41
Soğan fiyatları yarı yarıya düştü

Hükumetin stokçulara karşı aldığı tedbirler sonuç verdi. Ankara’daki pazarlarda soğanın fiyatı 2,5 liraya düştü. Ankara Abidinpaşa Cumartesi pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, soğanın 2,5 lira olmasına dair düşüncelerini anlattı.

"Stokçuların bağı çözüldü"

Bir kişi, soğan fiyatlarının düşmesine dair, “Düşmesi normal tabi. Hükümet devreye girince stokçuların bağı çözüldü, ondan düştü. Önceden kiloyla alıyorduk, şimdi 2-3 kilo alıyoruz. Mutfağa soğan girmedi mi yemeğin tadı olmaz.” ifadelerini kullandı.

"Stokçuların kasıtlı davranışı var"

Soğan alan bir başka vatandaş ise “Geçen hafta 5 liraydı. Burada stokçuların kasıtlı davranışı var. Stok yapıyorlar, çürütüyorlar, döküyorlar. Patates ve soğanın üzerine büyük oyunlar oynanıyor” şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş ise soğan fiyatının düşmesinin güzel olduğunu belirterek, “Dört lira falandı. Şimdi düşmüş, çok iyi. Ben soğansız ve sarımsaksız yemek düşünemem” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:41
  1. Ankara
  2. ankara
  3. soğan
  4. fiyat
  5. stok

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ertuğrul Sağlam istifa mı etti! Flaş açıklama
    1. Ertuğrul Sağlam istifa mı etti! Flaş..
    2. BM Libya'nın güneyindeki saldırıyı..
    3. Tuzla'da öğretmeni tokatlayan şüpheli..
    4. Beşiktaş Ankaragücü'nü rahat geçti
    5. F.Bahçe'de Trabzon maçı öncesi şok!..
    6. AB'den Libya için 50 milyon avroluk..
    7. Ticaret borsası başkanının oğluna..
    8. Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan..
    9. Soğan fiyatları yarı yarıya düştü
    10. Ankara'da lüks otomobil çetesine..
    11. Samsun'daki silahlı saldırı
    12. Üstü açık otomobiliyle seyir..
    13. "İngiltere'nin Cebelitarık konusundaki..
    14. Yanan otomobilden, çarptığı traktörün..
    15. Yaşlı annesini feci şekilde dövüp,..
    16. Alev alan otomobildeki sürücü yaşamını..
    17. "En büyük katkıyı öğretmenlerden..
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    19. 4'üncü kattan alt kat balkonuna düşen..
    20. ABD’nin ödül oyunu tam bir kandırmaca
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!