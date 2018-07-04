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Sofuoğlu meclise Lamborghini'yle geldi!

AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemlerini yaptırmak için meclise Lamborghini Aventador S model spor arabasıyla geldi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:52
Sofuoğlu meclise Lamborghini'yle geldi!

4 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Bu isimlerden biri olan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meclis'e Lamborghini marka spor arabasıyla gelen Sofuoğlu, bir gazetecinin "Neden motorla değil de arabayla geldiniz?" sorusuna, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Bugün burası sakindir dedim" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygısı nedeniyle siyasete girdiğini ifade eden, Sofuoğlu, "Faydalı işler yaparak her kesimin takdirini, sevgisini kazanmak için çalışacağım. Bir siyasette, bir kariyer yapmak için burada değilim en iyi bildiğim dalda, sporda faydalı olmak için buradayım. AK Parti gibi güçlü bir teşkilatın içerisinde olduğum için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bize bu yolda iz bıkacak işler yapmak nasip olur" dedi.

"İlk yapacağı işin ne olacağı" sorusu üzerine Sofuoğlu, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ancak televizyonlarda sadece futbol haberleri çıktığını, bunun değişmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Spor yönetmeliğinin değişmesi için elinden geleni yapacağını dile getiren Sofuoğlu, "Çünkü yönetmeliğimize göre, profesyonel sporcu bile olamadık. Benim gibi birçok genç sporcu, nice dünya şampiyonları var, ismi duyulmayan, ufak tefek maaşla geçinmeye çalışan, uçak bileti alamayan, o kadar başarılı yetenekli kardeşlerim var. Ben bu gençlere öncülük, ağabeyilik yapacağım. Yani genç sporcuların vekil ağabeyisi olmak anlamında bu yola girdim. İnanıyorum ki faydalı olacağım” dedi.

Sofuoğlu, ismini duyuramayan sporculara hak ettiği değerin verilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:52
  1. Sakarya
  2. Kenan Sofuoğlu
  3. Lamborghini
  4. TBMMM

YORUM YAZ

  • Yozgatlı Yozgatlı 8 dk önce
    Hakan Şükür gibi bir Maşa
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 7 dk önce
    O arabadan kurtulmasını gerektiren sebep nedir, üçbuçuk soysuz binince iyide kendi bileğinin hakkıyla binincemi sakıncalı.
  • HayatiHayati15 dk önce
    Gariban arkadaşlara yardımcı olmadan önce kendine yardımcı ol o arabadan kurtul
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 3 dk önce
    Üstelik biz Hanefi mezhebine tabii kişiler iyi bilirki, Sabit Bin Numan Eba Hanife hazretleri zamanının en iyi bineğine sahipti
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