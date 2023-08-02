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Yerel Şoförün üzerine 1 ton yük düştü
Yerel

Şoförün üzerine 1 ton yük düştü

Yeniakit Publisher
2023-08-02 11:31:00 -
Şoförün üzerine 1 ton yük düştü

Tekirdağ’da kamyon kapağını açarken yüzüne çarpan ve üzerine 1 ton yük düşen şoför yaralandı.

Olay, Ergene ilçesi Marmaracık Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde bulunan Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Şoför A.G., kamyonun kasa kapağını açtığı sırada bir anda yüzüne çarptı; yaklaşık 1 tonluk alüminyum yükü de üzerine düştü.

Geçirdiği kaza sonrası başından yaralanan kamyon şoförü A.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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