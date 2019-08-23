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SODİGEM Blokzincir’i ele aldı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), üç temel çalışma alanından biri olan blokzincir ile ilgili çalışmalarına başladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:44
SODİGEM Blokzincir’i ele aldı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), üç temel çalışma alanından biri olan blokzincir ile ilgili çalışmalarına başladı.


Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) dijital dünyaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde oldukça dikkat çeken blokzincirin genel çalışma prensibi üzerinde çalışan SODİGEM Bilim Kurulu, konuyu her kesim tarafından anlaşılır kılabilmek için infografik içerikleri hazırladı.


Bankacılık, eğitim, sağlık gibi pek çok alanda kullanılıyor


SODİGEM Bilim Kurulu tarafından, blokzincirin çalışma prensibine ilişkin yapılan açıklamada, “2009 yılında Satoshi Nakamoto lakaplı gizli bir yazar tarafından yayımlanan ‘Peer-to-Peer Electronic Cash System’ makalesi ile hayatımıza giren blockchain yani blokzincir teknolojisi artık adını daha sık duyurmaya başladı. Çünkü bitcoin gibi dijital para birimleri, bu teknolojinin uygulama alanlarından aslında yalnızca bir tanesi. Bunun dışında bankacılık, sağlık hizmetleri, eğitim, politika, hukuk endüstrisi, kalite güvencesi, medya ve içerik dağıtımı gibi birçok alanda mevcut ve potansiyel uygulamaları vardır” denildi.


Blokzincirin güvenilirliği matematiğin tarafsızlığına dayanır


Blokzincirin tanımını yapan SODİGEM Bilim Kurulu şu ifadeleri kullandı:


“Merkezi otoriteyi ortadan kaldırarak internet ortamındaki güveni eşit olarak tüm kullanıcılara dağıtan blokzincir, şifrelenmiş bilgi akışını sağlayan dağıtık bir ağ sistemidir. Alışılagelen merkezi ağ sisteminden oldukça farklı olan bu sistemde kaydolan bir bilgi silinemez veya değiştirilemez. Sistemde kayıtlı işlemlerin tamamı en sondan ilk bloğa kadar tüm kullanıcılarda bulunur. Bloklar arasındaki veri akışı ise kriptografik özet fonksiyonları ile oluşan şifreli bilgilere ait özetlerin uyumluluğunu kontrol eden karmaşık matematiksel hesaplamalarla sağlanır. Yani kısacası blokzincirin güvenilirliği matematiğin tarafsızlığına dayanır. Ne kadar çok bilgisayar bu ağa katılırsa, bu sistemin güvenilirliğini o derece de arttıracaktır.”


"Blokzincir dev bir veresiye defteri olarak düşünülebilir"


Blokzinciri en basit şekliyle, herkesin anlayabileceği şekilde açıklayan SODİGEM Bilim Kurulu, “Blokzinciri, veri tutma mantığı bakımından, dev bir veresiye defteri olarak düşünebiliriz. Nasıl ki eskiden bakkaldan yapılan alışverişler, veresiye defterlerinde hem alıcı hem de satıcı tarafından tutuluyorsa, blokzincirdeki bloklar arasındaki veri transferi de benzer şekilde gerçekleşmektedir. Hem alıcı hem de satıcının veresiye defteri tutmasının amacı, bakkalın müşterisinden habersiz deftere ekleme yapmasını önlemektir. Blokzincirdeki dağıtık ağ sisteminin mantığı da bundan çok farklı değildir” ifadelerini kullandı.


SODİGEM, blokzincir konusundaki çalışmalarında, Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Kadir Kurtuluş ile işbirliğini sürdürecek.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:44
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