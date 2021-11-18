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Kadın - Aile Sodalı karnabahar kızartması tarifi |Karnabahar kızartması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sodalı karnabahar kızartması tarifi |Karnabahar kızartması nasıl yapılır?

Karnabahar yemeği tarifi | Kış aylarının en çok tüketilen sebzelerinden olan karnabaharla leziz kızartmalar hazırlayabilirsiniz. Peki, karnabahar kızartması nasıl yapılıyor? Sodalı karnabahar kızartma gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-11-18 17:57:00 -
Sodalı karnabahar kızartması tarifi |Karnabahar kızartması nasıl yapılır?

Salatası, yemeği ve kızartmasıyla dillere destan karnabaharı bu kez farklı bir tarifle hazırlamaya ne dersiniz. İşte, sodalı karnabahar kızartması tarifi…

Sodalı karnabahar kızartması tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy karnabahar

Sosu için:

  • 1 şişe soda
  • 1 kase un
  • 1 kase galeta unu
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

  • Ayçiçek yağ

Karnabahar kızartması nasıl yapılır?

Karnabaharı çiçeklerinden dikkatlice ayırın.

Karnabahar çiçeklerini yıkayın.

Bir tencereye su koyun ve kaynatın

Kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı un ilave edip tel çırpacakla karıştırın.

Ardından karnabaharı suya atın.

Karnabaharları 5-6 dakika haşlayın ve sudan çıkarın.

Karnabaharları soğuk sudan geçirin ve suların süzülmesi için bir kenara alın.

Bir kaseye yumurtaları kırın. İçerisine tuz ve karabiber ekleyip çırpın.

Galeta ve unu da ayrı kaselere alın.

Karnabaharların üzerine sodayı gezdirin. 5 dakika sonra karnabahararı önce una sonra yumurtaya ardından da galeta ununa bulayın.

Ardından kızgın yağda karnabaharları kızartın.

Karnabaharları sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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