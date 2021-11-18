Sodalı karnabahar kızartması tarifi |Karnabahar kızartması nasıl yapılır?
Karnabahar yemeği tarifi | Kış aylarının en çok tüketilen sebzelerinden olan karnabaharla leziz kızartmalar hazırlayabilirsiniz. Peki, karnabahar kızartması nasıl yapılıyor? Sodalı karnabahar kızartma gerekli malzemeler
Salatası, yemeği ve kızartmasıyla dillere destan karnabaharı bu kez farklı bir tarifle hazırlamaya ne dersiniz. İşte, sodalı karnabahar kızartması tarifi…
Sodalı karnabahar kızartması tarifi
Malzemeler:
- 1 adet orta boy karnabahar
Sosu için:
- 1 şişe soda
- 1 kase un
- 1 kase galeta unu
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Kızartmak için:
- Ayçiçek yağ
Karnabahar kızartması nasıl yapılır?
Karnabaharı çiçeklerinden dikkatlice ayırın.
Karnabahar çiçeklerini yıkayın.
Bir tencereye su koyun ve kaynatın
Kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı un ilave edip tel çırpacakla karıştırın.
Ardından karnabaharı suya atın.
Karnabaharları 5-6 dakika haşlayın ve sudan çıkarın.
Karnabaharları soğuk sudan geçirin ve suların süzülmesi için bir kenara alın.
Bir kaseye yumurtaları kırın. İçerisine tuz ve karabiber ekleyip çırpın.
Galeta ve unu da ayrı kaselere alın.
Karnabaharların üzerine sodayı gezdirin. 5 dakika sonra karnabahararı önce una sonra yumurtaya ardından da galeta ununa bulayın.
Ardından kızgın yağda karnabaharları kızartın.
Karnabaharları sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.